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15:57, 27 июня 2024Силовые структуры

СК потребовал арестовать двух фигурантов дела о пожаре в здании НИИ под Москвой

СК требует ареста двух фигурантов дела о пожаре в здании НИИ во Фрязине
СюжетПожар в Москве:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие требует арестовать двух фигурантов уголовного дела по факту пожара в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» во Фрязино под Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

26 июня правоохранители задержали заместителя генерального директора компании «Исприн», в ведении которой с 2021 года находилось здание, а также представителя собственника здания. Они проходят подозреваемыми по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, замглавы компании в сговоре с представителем собственника здания сдавали помещения НИИ в аренду, не обеспечив безопасность этой услуги. Они не следили за техническим состоянием электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности. Предположительно, именно в результате неисправности электрической проводки 24 июня произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в Московской области следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ после пожара в НИИ.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Тогда его площадь достигла 100 квадратных метров.

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      Екатерина Кашурникова
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