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14:46, 27 июня 2024Силовые структуры

Осужденная на 11 лет в России украинская шпионка объяснила свой мотив

Осужденная на 11 лет шпионка ВСУ заявила, что негативно относилась к русским

Осужденная на 11 лет за шпионаж гражданка Украины Алина Сытник объяснила свои действия негативным отношением к русским. Об этом она заявила на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре Луганской народной республики (ЛНР).

Женщина рассказала, что, когда началась спецоперация и российские военные заехали в ее город, она негативно относилась к русским и потому сообщила в бот данные о месте дислокации Российской армии. Сытник также заявила, что осознавала последствия своего поступка, в том числе и то, что в результате удара по военным могут пострадать и мирные жители.

Ранее сообщалось, что суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор в отношении Сытник и Евгения Зажарского. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, а Зажарский — в колонии строгого режима.

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      Илона Палей
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