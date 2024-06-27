Осужденная на 11 лет в России украинская шпионка объяснила свой мотив

Осужденная на 11 лет шпионка ВСУ заявила, что негативно относилась к русским

Осужденная на 11 лет за шпионаж гражданка Украины Алина Сытник объяснила свои действия негативным отношением к русским. Об этом она заявила на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре Луганской народной республики (ЛНР).

Женщина рассказала, что, когда началась спецоперация и российские военные заехали в ее город, она негативно относилась к русским и потому сообщила в бот данные о месте дислокации Российской армии. Сытник также заявила, что осознавала последствия своего поступка, в том числе и то, что в результате удара по военным могут пострадать и мирные жители.

Ранее сообщалось, что суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор в отношении Сытник и Евгения Зажарского. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, а Зажарский — в колонии строгого режима.