Двух украинских шпионов осудили в России на 11 лет

В ЛНР суд дал двум украинским шпионам по 11 лет колонии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил обоих граждан Украины Евгения Зажарского и Алину Сытник к 11 годам заключения по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Следствие и суд установили, что с 2022 года Зажарский и Сытник собирали сведения о перемещении и местах дислокации военных Вооруженных сил России. Полученную информацию они передавали во время переписок в мессенджере и телефонных разговоров с украинскими спецслужбами.

Отбывать наказание Зажарский будет в колонии строгого режима, а Сытник — в колонии общего режима.

На допросе женщина рассказала, что отправила в украинский бот данные о расположении российских военнослужащих, когда они заехали в город. Мотивом стало негативное отношение к русским. Сытник также заявила, что понимала последствия своих действий.

Ранее сообщалось, что в Луганске приговорили к 12 годам лишения свободы украинца Илью Ковзалина по статье о шпионаже.