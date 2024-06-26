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12:36, 26 июня 2024Силовые структуры

Украинского шпиона осудили на 12 лет в Луганске

В ЛНР суд приговорил к 12 годам украинского шпиона

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Осужденный занимался сбором и передачей украинской разведке сведений о местах дислокации российских войск в сентябре 2022 года. Его отправят в колонию строгого режима.

25 июня сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали старшего следователя МВД по подозрению в госизмене в пользу Украины.

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      Любовь Ширижик
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