Украинского шпиона осудили на 12 лет в Луганске

В ЛНР суд приговорил к 12 годам украинского шпиона

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Осужденный занимался сбором и передачей украинской разведке сведений о местах дислокации российских войск в сентябре 2022 года. Его отправят в колонию строгого режима.

25 июня сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали старшего следователя МВД по подозрению в госизмене в пользу Украины.