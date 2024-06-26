Украинского шпиона осудили на 12 лет в Луганске

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Осужденный занимался сбором и передачей украинской разведке сведений о местах дислокации российских войск в сентябре 2022 года. Его отправят в колонию строгого режима.
25 июня сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали старшего следователя МВД по подозрению в госизмене в пользу Украины.