ФСБ уличила следователя МВД России в сотрудничестве с украинской спецслужбой

В Крыму ФСБ задержала следователя МВД по подозрению в госизмене в пользу Украины

В Крыму сотрудники ФСБ задержали старшего следователя МВД по подозрению в госизмене в пользу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейский стал агентом Службы безопасности Украины (СБУ) в 2016 году, собирая на полуострове сведения о местных жителях для украинской спецслужбы. Именно тогда он устроился в правоохранительные органы и имел доступ к базам данных граждан. Полицейский служил в контрольно-методическом отделе МВД Крыма.

20 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях. Задержанный 1996 года рождения является жителем города Искитим Новосибирской области.