ФСБ сообщила о поимке собиравшегося уехать на Украину россиянина

ФСБ задержала под Белгородом россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина был пойман пограничниками управления по Белгородской и Воронежской областей. Задержанный 1996 года рождения является жителем города Искитим Новосибирской области. В отношении него следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к госизмене и участии в террористической организации.

Ранее 20 июня сообщалось, что в Калужской области сотрудники ФСБ помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.