Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:39, 20 июня 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о поимке собиравшегося уехать на Украину россиянина

ФСБ задержала под Белгородом россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, собиравшегося уехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина был пойман пограничниками управления по Белгородской и Воронежской областей. Задержанный 1996 года рождения является жителем города Искитим Новосибирской области. В отношении него следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к госизмене и участии в террористической организации.

Ранее 20 июня сообщалось, что в Калужской области сотрудники ФСБ помешали двоим местным жителям воевать на стороне Украины против России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

      Россиян Дацюка и Могильного назвали главными кандидатами на включение в Зал славы НХЛ

      Российский регион подвергся обстрелу и атаке дрона-камикадзе

      Путин пригрозил Южной Корее

      Путин сравнил санкции Запада против КНДР с блокадой Ленинграда

      Российский «Периметр» проконтролирует радиацию вне убежищ и уничтожит вирусы

      Устроившие шоу перед россиянами дельфины попали на видео

      Пассажирка лишилась багажа после полета и нашла свои вещи у бездомных

      Названо лучшее место для парковки машины при сильном ветре

      Ургант дал журналисту пощечину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше