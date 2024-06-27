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17:16, 27 июня 2024Силовые структуры

Отказавшийся уходить из гостей россиянин ударил ножом хозяйку дома

Россиянин предстанет перед судом за попытку расправы с сожительницей друга

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Архангельской области предстанет перед судом обвиняемый в покушении на 38-летнюю жительницу посекла Усть-Шоноша. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 марта обвиняемый отдыхал в гостях у своего друга. В какой-то момент, после употребления изрядного количества спиртных напитков, хозяин дома ушел спать, а гость продолжил возлияния. Сожительница хозяина попросила гостя покинуть их дом, но тот отказался. После того как хозяйка проявила настойчивость, мужчина вооружился ножом и нанес ей не менее четырех колотых ран.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Республике Мордовия 45-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за расправу над отказавшимся уходить из квартиры гостем.

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      Владимир Седов
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