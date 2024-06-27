Пассажирка с ребенком перепутала пол стюардессы в США и была снята с рейса

Пассажирка с 16-месячным ребенком перепутала пол стюардессы авиакомпании United Airlines и была снята с рейса. Своей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на видео обратило внимание издание View From The Wing.

Автор публикации по имени Дженна Лонгория рассказала, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Остин, США. Путешественница призналась, что во время посадки она случайно сказала бортпроводнице: «Спасибо, сэр». Женщина пояснила, что ошибка произошла из-за того, что она была занята малышом и «плохо разбиралась в предпочтительных местоимениях».

«Я даже не могла понять, что происходит... Я не очень разбираюсь в местоимениях, я держала сына, а у него была истерика. Я несла автокресло и не особо концентрировалась ни на чем, кроме того, чтобы усадить ребенка и обеспечить ему комфорт и безопасность», — пожаловалась Лонгория.

По словам пассажирки, члены экипажа не приняли ее извинения и сняли ее с рейса, обвинив в совершении преступления на почве ненависти. Кроме того, женщине запретили летать United Airlines в дальнейшем.

Тем временем представитель перевозчика заявил, что Лонгорию сняли с рейса из-за превышения лимита ручной клади и что ей забронировали новый билет на следующий рейс.

В феврале сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины и отказаться от слов «мама» и «папа». Он отметил, что использование подобных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».