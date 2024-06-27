Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

33-летняя певица Ханна на самом деле не делала пластику груди

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) ответила на слухи о пережитых пластических операциях. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 84 тысячи подписчиков.

33-летняя знаменитость ответила на вопросы поклонников и раскрыла правду об изменениях в ее внешности. По словам исполнительницы, на самом деле она не делала пластику груди. «Еще не делала, но такое желание имеется. Пока не решилась», — призналась она.

Ранее в июне Ханна показала гематомы на ягодицах на видео в бикини. 33-летняя жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) позировала в полный рост в бикини собственного бренда XGirl. Она также снялась спиной к фотографу, демонстрируя гематомы на ягодицах.