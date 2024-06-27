Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

В Индии женщину похоронили, а потом нашли в соседнем городе с другим мужчиной

В индийском штате Уттар-Прадеш исчезнувшую женщину, которую муж успел похоронить, обнаружили в соседнем городе с другим мужчиной. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

40-летняя Фулмати Сумер исчезла 15 июня. По словам мужа, 60-летнего Рама Сумера, она была у родителей и должна была вернуться, но этого так и не произошло. Он не сумел ее отыскать и обратился в полицию.

Спустя четыре дня нашли тело со следами удушения. Рама Сумер опознал в нем жену и похоронил ее, а правоохранительные органы начали расследовать обстоятельства произошедшего.

Следствие выяснило, что мобильный телефон Фулмати остается в сети и находится на другом краю штата — в городе Джханси. Чаще всего с него звонили на номер некоего Шубхама из города Султанпур.

На допросе Шубхам признался, что Фулмати жива и уехала с ним в Джханси. Теперь полиция пытается выяснить, связаны ли Рама, Фулмати и Шубхам с похороненной женщиной.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина внезапно «ожила» через 19 часов после того, как перестала дышать. Случай произошел в Испании.