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09:11, 29 сентября 2023Из жизни

Переставшая дышать женщина внезапно вернулась к жизни

90-летняя испанка ожила через 19 часов и снова перестала дышать

Фото: Janne Simoes / Unsplash

Пожилая женщина внезапно ожила через 19 часов после того, как перестала дышать. Об этом сообщает Daily Mirror.

90-летняя жительница Испании находилась в больнице San Juan de Dios в Сарагосе, когда 18 сентября вечером у нее случился сердечный приступ, после которого ее не смогли реанимировать. Семью женщины известили о случившемся, а ее саму в тот же день отвезли в ритуальное агентство Tanatorio de Torrero. Однако на следующее утро его работник пережил шок, когда при осмотре обнаружил, что женщина дышит и у нее прощупывается пульс. Пенсионерку, которая внезапно вернулась к жизни, срочно увезли обратно в больницу, но там все жизненные показатели снова исчезли через непродолжительное время после экстренной госпитализации.

В результате семья испанки потеряла ее дважды за 19 часов. Родственники были вынуждены переносить церемонию прощания, которая должна была состояться 20 сентября.

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Больница выступила с заявлением, что подобные инциденты «достаточно распространены». Причиной происшествия врачи назвали сердечный спазм, из-за которого может на непродолжительное время показаться, что пациент жив, «однако на самом деле пациент не оживает». Врачи также указали, что после попытки реанимации по итогам остановки сердца они безукоризненно следовали всем медицинским протоколам.

Полиция в настоящий момент ведет следствие, чтобы выяснить, имела ли место медицинская халатность со стороны врачей и медсестер. Однако, по словам правоохранителей, это маловероятно.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании очнулась во время операции и потеряла сознание от боли. По словам женщины, ей казалось, что она задыхается. Она слышала разговоры хирургов, однако не могла пошевелиться.

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    Антонина Черташ
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