Женщина очнулась во время операции и не смогла подать знак врачам

В Великобритании женщина очнулась во время операции по удалению желчного пузыря

Жительница Великобритании очнулась во время операции и потеряла сознание от боли. Об этом сообщает Daily Post.

33-летняя Наташа Джафет неожиданно пришла в себя во время операции по удалению желчного пузыря под общим наркозом в больнице в городе Бангор, Уэльс. По словам женщины, ей казалось, что она задыхается. Она слышала разговоры хирургов, однако не могла пошевелиться, подать знак и сказать им, что очнулась.

Джафет отметила, что чувствовала, как ей проводят операцию, и испытывала сильную боль, в результате чего потеряла сознание. Через некоторое время она снова очнулась, и это заметили врачи. «Вокруг меня раздались голоса, а потом я услышала: "Боже мой, она очнулась. Сделайте что-нибудь"» — рассказывает женщина. После этого она заснула до окончания хирургического вмешательства.

Когда пациентка пришла в себя, то рассказала о произошедшем анестезиологу. Несмотря на ее пробуждение, операция прошла успешно, и в настоящее время Джафет восстанавливается дома. Шокированные родственники женщины посоветовали ей подать жалобу на больницу. «Я чувствую себя немного травмированной. Не могу спать. Каждый раз, когда засыпаю, мне кажется, что я снова не могу дышать», — признается она.

Ранее сообщалось, что забытый хирургический инструмент извлекли из тела жительницы Новой Зеландии через полтора года после родов. В 2020 году после выполнения кесарева сечения хирурги забыли в животе женщины 17-сантиметровый пластиковый ранорасширитель.