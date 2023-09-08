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14:32, 8 сентября 2023Из жизни

Внутри женщины после операции забыли 17-сантиметровый инструмент

Через полтора года после родов из тела женщины извлекли забытый ранорасширитель

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Забытый хирургический инструмент извлекли из тела жительницы Новой Зеландии через полтора года после родов. О происшествии в новозеландском городе Окленд сообщает издание People.

Как рассказала журналистам представительница надзорного органа новозеландского Минздрава Мораг Макдауэлл, в 2020 году после выполнения кесарева сечения хирурги забыли в животе женщины 17-сантиметровый пластиковый ранорасширитель. В 2021 году она обратилась в отделение неотложной помощи с жалобой на боли. Ей назначили компьютерную томографию брюшины и обнаружили внутри посторонний предмет.

Как выяснилось, ранорасширитель забыли из-за того, что он не был учтен в списке инструментов для операции, который был составлен заранее. Хирург принял решение о его использовании уже во время работы, когда увидел, что инструмент из списка слишком мал.

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    Александра Лисица
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