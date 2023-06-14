Врачи вшили руку пожарного в живот и спасли ее

Daily Mirror: врачи пришили травмированную руку пожарного к его животу

Врачи в британском городе Тивертон, графство Девон, вшили руку пострадавшего на подработке пожарного в живот и спасли ее. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2017 году пожарный Энтони Сьюард, которому на тот момент был 21 год, попал в серьезное происшествие на подработке, из-за чего его будущее в пожарной службе оказалось под угрозой. Левая рука британца попала в промышленный станок и была сильно травмирована. Британец, который к этому времени год работал в пожарной службе, вынужден был на время забыть о мечте быть спасателем.

В ходе операции врачи на три недели пришили конечность на живот мужчины для поддержания кровообращения. Эта операция позволила спасти руку пожарного. Несколько последующих хирургических вмешательств помогли восстановить силу сжатия в травмированной руке. После ряда операций и реабилитации Сьюард вновь смог сжимать руку.

Он провел несколько недель, модифицируя старые пожарные перчатки, чтобы они подходили к его травмированной руке, и испробовал их в учебных упражнениях. После успешного прохождения тестов, спустя шесть лет после получения травмы, мужчина смог вернуться к службе в пожарной команде Девона и Сомерсета.

Ранее сообщалось, что австралийские хирурги пришили пациентке большой палец ноги вместо большого пальца руки, который она потеряла из-за врачебной ошибки. Девушка мечтала о карьере профессионального игрока в крикет, но после случившегося ее левая рука не может нормально функционировать.