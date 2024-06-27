Пилоты США дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами

ЦПВС: ВВС США дважды активировали систему вооружений при сближении с авиацией РФ

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США дважды активировали систему вооружений при сближении с самолетами российской оперативно-тактической авиации в Сирии. Об этом сообщил на брифигне замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Он уточнил, что за прошедшие сутки было зафиксировано восемь случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и истребителей возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в арабской республике.

«Зафиксировано два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — заявил Попов.

Накануне беспилотник США MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС России в небе над сирийской провинцией Хомс. В ЦПВС сообщили, что российский летчик проявил профессионализм и избежал столкновения.