Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:59, 27 июня 2024Наука и техника

Изучена существовавшая в первые мгновения Большого взрыва материя

Physical Review Letters: изучена вязкость кварк-глюонной плазмы

Фото: ulia Koblitz / Unsplash

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории, Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Уэйн изучили свойства кварк-глюонной плазмы — агрегатной формы материи, существующей в первые мгновения после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Кварк-глюонная плазма представляет собой жидкость из кварков и глюонов, образующуюся при высокоэнергетических столкновениях тяжелых атомных ядер. В обычной материи кварки существуют только в связанном состоянии (конфайнмент) благодаря сильному ядерному взаимодействию, из-за чего образуются адроны. Однако при экстремально высоких температурах кварки находятся в свободном состоянии. Подобно тому как в обычной плазме происходит разделение зарядов (ионизация) изначально нейтральных атомов, в кварк-глюонной плазме происходит разделение цветовых зарядов изначально бесцветной («белой») адронной материи.

Кварк-глюонная плазма имеет очень низкую вязкость, которая характеризует ее сопротивление течению. Для того чтобы проследить за изменениями вязкости, ученые разработали новую модель. Она сочетала в себе динамику вязкой жидкости во всех трех пространственных измерениях с динамическими моделями начальной стадии столкновений на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC). Учет эволюции начального состояния позволил исследователям более точно описывать процессы при низких энергиях пучка, когда предположение о мгновенном столкновении недействительно. Для сбора статистики были использованы пять миллионов численно смоделированных событий.

Оказалось, что вязкость плазмы увеличивается с ростом чистой барионной плотности, то есть с увеличением относительного содержания барионов (частиц, состоящих из трех кварков) по сравнению с антибарионами. Это согласуется с некоторыми теоретическими предсказаниями и позволяет лучше подогнать модели к экспериментальным данным столкновений ядер золота при разных энергиях.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»

      Кирпичи обрушились на строителя в российском городе

      МИД обвинил идеологию ЛГБТ в разъедании западного общества изнутри

      Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

      Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

      НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

      В российском регионе неизвестные подожгли два релейных шкафа

      В Москве простились с комментатором Дмитриевой

      В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

      Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше