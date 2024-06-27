Побывавшая в Европе блогерша рассказала о неприятном отличии европейцев от россиян

Блогерша Хоффман заявила, что европейцы обращаются к девушкам «эй»

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева), недавно побывавшая в нескольких европейских странах, назвала не понравившуюся ей особенность европейцев. Об этом она рассказала в подкасте для YouTube-канала «DAВАЙ».

Хоффман уточнила, что состоит в отношениях с иностранцем. «Для него нормально обратиться ко мне "эй". То есть для них это не что-то грубое. Представляешь, если в России кто-то подойдет к девушке и скажет "эй". Там сразу по *** [лицу] прилетит», — рассказала блогерша о неприятной особенности жителей Европы.

При этом, заявила Хоффман, отличий в менталитете у россиян и европейцев она не успела заметить.

Ранее блогерша оценила перспективу эмиграции. Она заявила, что думала об отъезде из России, но не приняла такое решение. Хоффман рассказала, что не готова была расстаться с близкими. Также она подчеркнула, что считает своим домом Москву.