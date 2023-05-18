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19:50, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Известная российская блогерша высказалась об эмиграции

Блогерша Ксения Хоффман объяснила отказ от эмиграции словами «я считаю Москву своим домом»

Кадр: YesNoYes / Youtube

Известная блогерша Ксения Хоффман (настоящее имя — Ксения Бондарева) заявила, что решила не уезжать из России, так как считает Москву своим домом. На тему эмиграции она высказалась в интервью YouTube-проекту «ДаДа — НетНет».

Ведущая проекта Наталья Гасанханова отметила, что ее собеседница ранее хотела покинуть страну, однако не сделала этого. Хоффман объяснила, что решила не эмигрировать, так как не была готова расстаться с близкими. По словам блогерши, в Москве находятся ее семья, молодой человек и питомец.

«Я считаю Москву своим домом, это мой родной город. Здесь до безумия огромное количество моих каких-то теплых воспоминаний, болезненных воспоминаний, здесь часть меня, и я не могу просто это оставить. Пока вот этой точки критичной не настало», — объяснила она отказ от эмиграции. Вместе с тем Хоффман добавила, что, если бы ее молодой человек тогда согласился покинуть страну, они бы могли уехать вместе.

Ксения Хоффман с 2018 по 2021 годы была интервьюером на YouTube-канале «Пушка». Впоследствии запустила проект «Стенка» в жанре ток-шоу, куда приглашала блогеров. Кроме того, ведет свой YouTube-канал, где публикует ролики в жанре лайфстайл и подкасты.

Ранее на тему эмиграции высказался популярный блогер Амиран Сардаров. Он заверил, что переехал в США не навсегда, а Россия по-прежнему остается его домом.

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Маргарита Щигарева
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