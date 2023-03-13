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20:11, 13 марта 2023Интернет и СМИ

Уехавший в США из России блогер высказался об эмиграции

Уехавший в США блогер Сардаров заявил, что не эмигрировал и Россия остается его домом

Кадр: ДНЕВНИК ХАЧА / YouTube

Популярный в России блогер Амиран Сардаров, снова переехавший в США, высказался об эмиграции. В видео, опубликованном на YouTube-канале «Дневник хача», он заявил, что не намерен оставаться в этой стране насовсем.

Сардаров заявил, что не переехал в Соединенные Штаты навсегда. По словам блогера, Россия по-прежнему остается его домом. «Я не продал машину. Более того, перед отъездом я купил себе еще квартиру в Москве. Поэтому никуда я не эмигрировал, если что», — подчеркнул он.

Помимо того, блогер отметил, что не отказывается от своих прежних слов о сложности жизни в США. «Новая волна русскоговорящих эмигрантов, которых я здесь встречаю, прекрасно, я думаю, уже понимает это и убедилась в этом», — добавил он.

В 2020 году Сардаров раскрыл, что переехал в США. Он отметил, что доволен своей жизнью, однако пожаловался на серьезные траты в этой стране. В 2021 году стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он рассказал о неудавшейся в Соединенных Штатах карьере и объяснил это незнанием английского языка.

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Олег Давыдов
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