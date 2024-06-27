В России раскрыли подробности участия мигрантов в СВО

Депутат Красов: мигранты вливаются в уже существующие подразделения на СВО

Получившие российское гражданство мигранты не направляются в какие-то обособленные подразделения, а вливаются в уже существующие. Подробности раскрыл «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Их не отправляют в какие-то обособленные подразделения. А как и каждый гражданин, который прошел подготовку, заключил контракт на прохождение военной службы, они вливаются в уже существующие подразделения, ведущие боевые действия. Дальше качество службы зависит уже от личных качеств человека», — сказал депутат.

Красов подчеркнул, что, если человек действительно решил связать свою жизнь и судьбу с Россией, он будет выполнять боевые задачи не хуже тех, кто получил гражданство по праву рождения.

«Если его намерения чисты, если он захотел связать свою жизнь с нашей великой страной, он будет воевать качественно, выполнит все задачи, которые ставят перед ним высшие начальники в ходе СВО», — заключил политик.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции.