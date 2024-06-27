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11:48, 27 июня 2024Силовые структуры

«Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

Глава СКР Бастрыкин сообщил об отправке 10 тысяч мигрантов в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции (СВО).

Бастрыкин также призвал ставить иностранцев на воинский учет одновременно с приобретением ими гражданства РФ. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.

Нас спрашивают: а зачем они там нужны? Товарищи, рыть окопы и строить укрепления. Для этого нужны действительно хорошие, рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений

Александр Бастрыкинпредседатель Следственного комитета России

Бастрыкин ранее предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Глава СКР ранее предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в СВО.

«Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

В российских регионах отловили и отправили в военкоматы десятки мигрантов

Ранее в Челябинской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат вместе с водительскими удостоверениями. Отмечалось, что найти иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, удалось в ходе совместного рейда сотрудников военкомата и Госавтоинспекции.

В Ростове-на-Дону таких граждан России искали по ночным клубам и хостелам. Сообщалось, что там отловили 35 человек. Всех их отправили в военные комиссариаты, а 22 мигранта привлекли к административной ответственности.

В Воронеже десятки мигрантов задержали на стройке стадиона «Факел». Были показаны кадры двигающихся вереницей рабочих, которых заставили положить руки на плечи впереди идущего. Их сопровождали полицейские и несколько мужчин в камуфляже. Отмечалось, что ранее на этой же стройке 15 мигрантам также выдали повестки.

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      Анастасия Яланская
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