Глава СКР Бастрыкин сообщил об отправке 10 тысяч мигрантов в зону СВО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции (СВО).

Бастрыкин также призвал ставить иностранцев на воинский учет одновременно с приобретением ими гражданства РФ. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.

Нас спрашивают: а зачем они там нужны? Товарищи, рыть окопы и строить укрепления. Для этого нужны действительно хорошие, рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений Александр Бастрыкин председатель Следственного комитета России

Бастрыкин ранее предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Глава СКР ранее предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в СВО.

«Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

В российских регионах отловили и отправили в военкоматы десятки мигрантов

Ранее в Челябинской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат вместе с водительскими удостоверениями. Отмечалось, что найти иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, удалось в ходе совместного рейда сотрудников военкомата и Госавтоинспекции.

В Ростове-на-Дону таких граждан России искали по ночным клубам и хостелам. Сообщалось, что там отловили 35 человек. Всех их отправили в военные комиссариаты, а 22 мигранта привлекли к административной ответственности.

В Воронеже десятки мигрантов задержали на стройке стадиона «Факел». Были показаны кадры двигающихся вереницей рабочих, которых заставили положить руки на плечи впереди идущего. Их сопровождали полицейские и несколько мужчин в камуфляже. Отмечалось, что ранее на этой же стройке 15 мигрантам также выдали повестки.