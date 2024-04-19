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13:59, 19 апреля 2024Россия

Десяткам мигрантов вручили повестки в российском регионе

В Челябинской области 40 мигрантов получили повестки в военкомат

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Челябинской области десяткам мигрантов придется в ближайшее время посетить военкомат. Повестки они получили вместе с водительскими удостоверениями, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Выявить получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет, удалось в ходе совместного рейда сотрудников военкомата и Госавтоинспекции. В ходе мероприятий проверке подвергались люди, явившиеся за получением регистрационных документов.

В связи с этим в полиции напомнили об обязанности получивших российское гражданство иностранцев в двухнедельный срок встать на воинский учет по месту жительства.

Ранее в Самарской области при очередном рейде на мигрантов был применен беспилотник. Новая тактика силовиков позволила в реальном времени наблюдать за перемещениями возможных нарушителей миграционного законодательства. В ходе мероприятий были пресечены 28 нарушений законодательства в сфере миграции.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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