В приложении «Метро Москвы» появится схема трамвайной сети

Поездки на трамваях в Москве станут удобнее благодаря схеме сети этого транспорта, которая скоро появится в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Схема будет включать все 35 трамвайных маршрута города. С помощью нее пассажиры смогут узнать время в дороге, пересадки и остановки.

Отмечается, что «Метро Москвы» станет первым транспортным приложением, где появится возможность рассчитать путь на трамвайной схеме. Оно уже помогает пользователям быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД. «Мы продолжим внедрять удобные цифровые сервисы для пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов назвал срок запуска беспилотников в метро Москвы. Поезда без машинистов могут появиться в столичном метрополитене в течение ближайших пяти лет.