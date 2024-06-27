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19:15, 27 июня 2024Экономика

Поездки на трамваях в Москве станут удобнее

В приложении «Метро Москвы» появится схема трамвайной сети

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Поездки на трамваях в Москве станут удобнее благодаря схеме сети этого транспорта, которая скоро появится в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Схема будет включать все 35 трамвайных маршрута города. С помощью нее пассажиры смогут узнать время в дороге, пересадки и остановки.

Отмечается, что «Метро Москвы» станет первым транспортным приложением, где появится возможность рассчитать путь на трамвайной схеме. Оно уже помогает пользователям быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД. «Мы продолжим внедрять удобные цифровые сервисы для пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов назвал срок запуска беспилотников в метро Москвы. Поезда без машинистов могут появиться в столичном метрополитене в течение ближайших пяти лет.

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      Александра Качан
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