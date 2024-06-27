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20:54, 27 июня 2024Экономика

Половина опрошенных компаний заявили о публикации фейковых вакансий

Resume Builder: 4 из 10 компаний публиковали фейковые вакансии ради сбора резюме

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Половина компаний по всему миру заявили о публикации фейковых вакансий. Об этом со ссылкой на опрос рекрутингового сайта Resume Builder сообщает CNBC.

Как показало исследование, в котором приняли участие 649 менеджеров по найму, четыре из десяти компаний размещали поддельный список вакансий. Каждая третья заявила, что публиковали вакансии, не являющиеся реальными. Такой шаг они объяснили сбором резюме от соискателей. Объявления размещали на собственных сайтах или онлайн-досках, как LinkedIn, ZipRecruiter, Indeed и Glassdoor.

По словам главного консультанта по карьере в Resume Builder Стейси Халлер, некоторые агентства постоянно нуждаются в сотрудниках и ищут их заранее, чтобы сохранить данные до тех пор, пока не откроется реальная вакансия. Семь из десяти опрошенных менеджеров заявили, что практика размещения поддельных объявлений о вакансиях «морально приемлема», так как создает впечатление, что компания растет быстрее, чем есть на самом деле. Такая практика повышает моральный дух сотрудников, заставляя чрезмерно загруженных работников считать, что объем возложенных на них задач уменьшится. Также менеджеры считают, что мера повышает производительность, заставляя сотрудников чувствовать, что их можно заменить.

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Как отметила Халлер, такая практика подрывает доверие к системе найма и может заставить соискателей чувствовать себя перегоревшими. Соискателям следует подумать, захотят ли они работать в компании, которая таким образом размещает вакансии и набирает сотрудников.

Специалист по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Владимир Кравцов назвал признаки работодателя, который может быть мошенником. Одним из них может быть неадекватно завышенная зарплата на предложенной позиции. Также тревожным сигналом может стать отсутствие информации о работодателе, требование оплатить обучение или другие услуги, которые якобы нужны для работы. Кроме того, в описании вакансии должны быть четко прописаны требования к кандидату.

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