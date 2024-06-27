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03:30, 27 июня 2024Из жизни

Порномодель рассказала о худшем типе бойфрендов

Порномодель из США рассказала о худшем типе мужчин для отношений

Фото: Unsplash

32-летняя актриса порно из США назвала сексуальных мужчин худшим типом бойфрендов. Об этом пишет Daily Star.

Порномодель Хлоя Амур уверена, что красивым мужчинам нравится создавать проблемы. Имея опыт отношений и с партнерами постарше, и с неопытными любовниками, она считает, что красивые мужчины ненадежны и слишком зациклены на себе. По ее словам, негативные эмоции, которые приносят эгоцентричные мужчины, не стоят их красоты.

Амур рассказала, что когда-то у нее был очень сексуальный бойфренд. Он знал о своей привлекательности и пользовался ей. Мужчина был внимателен к женщине, пока у них не случился первый секс. После этого он начал заставлять модель следовать его условиям. Как утверждает Амур, он думал, что если красив, то может так себя вести. «Мне казалось, что он хочет обвести меня вокруг пальца», — призналась порноактриса.

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Хотя Амур призвала не строить серьезные отношения с привлекательными мужчинами, она считает их лучшими в сексе. «Наверное, это так потому, что у них было больше практики», — объяснила она.

Идеальный бойфренд модели должен ухаживать за собой и быть романтичным и страстным. Хоть Амур любит брюнетов, она подчеркнула, что ей важнее внимание партнера, чем его внешность. Она ждет от будущего бойфренда цветов, ежедневного общения и помощи в уборке.

Ранее сообщалось, что модель из Великобритании заявила, что не может найти любовь из-за своей красоты. У нее также не получается завести подруг, потому что ее эффектная внешность часто становится предметом зависти.

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      Юлия Юткина
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