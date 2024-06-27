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23:47, 27 июня 2024Мир

Посол заявил о попытке США спровоцировать разлад между россиянами

Антонов: США хотят разлада между представителями разных этносов и религий в РФ

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в РФ. Слова дипломата приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов прокомментировал доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире, в котором содержатся обвинения в якобы пренебрежении в РФ правами верующих и отсутствии межконфессионального согласия. «Вашингтон в очередной раз тщетно пытается (...) спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий», — высказался он.

Ранее Антонов заявил, что США не нужно мирное урегулирование конфликта на Украине, так как их целью является стратегическое поражение России. Он добавил, что на реализацию мирных предложений России потребуются годы, но работа «должна начаться немедленно».

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