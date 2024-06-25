Посол России в США объяснил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

Посол России Антонов: США не нужен мир на Украине

США не нужно мирное урегулирование конфликта на Украине, так как их целью является стратегическое поражение России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов интервью журналу Newsweek.

«Подчеркну, 14 июня президент России Владимир Путин предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия Киеву (...) Политики в США не нуждаются в мире. Они сосредоточены только на войне с целью нанести стратегическое поражение России», — отметил посол.

Антонов добавил, что на реализацию мирных предложений России «потребуются годы», но работа «должна начаться немедленно».

Ранее Путин заявил, что мирная инициатива Москвы способна остановить украинский конфликт и перевести его разрешение в дипломатическое русло.