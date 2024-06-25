Путин: мирные предложения России позволят остановить конфликт на Украине

Мирная инициатива Москвы способна остановить украинский конфликт и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам X Примаковских чтений.

Глава государства выразил уверенность в том, что на стартовавших в столице чтениях участники уделят должное внимание российскому предложению по мирному разрешению украинского кризиса.

Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию Владимир Путин президент России

Путин понадеялся, что участники форума также затронут идеи Москвы по формированию на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: Globallookpress.com

Помощник президента Юрий Ушаков уверен, что предложение Путина открывает возможность «буквально сразу» положить конец украинскому конфликту. По его словам, именно на предотвращение вооруженных противостояний, подобных событиям на Украине, в будущем нацелена инициатива Москвы. Она открывает возможность перевести его в политико-дипломатическое русло.

25-26 июня в Москве проходит Х Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» на тему «Россия в мировом контексте». Эта международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики проходит ежегодно.

Путин обратился к Западу по поводу Украины

21 июня Путин обратился к Западу по поводу ситуации на Украине. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности.

Президент подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — задался вопросом Путин.

Путин отметил, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь Запада Вооруженным силам Украины.

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Мирные инициативы Москвы

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО. Украинская сторона их не приняла.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил негативную реакцию западных стран на мирную инициативу тем, что США и страны Европы хотят продолжить воевать с Россией с помощью украинцев. «То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы, — это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев, до последнего украинца», — сказал Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Путин озвучил самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине.