Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Путин: западные политики не пожелали вникнуть в суть мирных инициатив Москвы

Многие западные политики не пожелали вникнуть в суть мирных инициатив Москвы по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что на стартовавших в российской столице Примаковских чтениях пройдет обсуждение предложений России по урегулированию ситуации на Украине.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально», — сказал российский лидер, добавив, что предложения Москвы реально могут завершить конфликт.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.