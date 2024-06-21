Лавров назвал самую реалистичную мирную инициативу по Украине

Лавров: самую реалистичную основу для урегулирования на Украине озвучил Путин

Самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине озвучил президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Самая реалистичная основа была предложена президентом [России Владимиром] Путиным», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, предложенная российским лидером мирная инициатива стала уже четвертым предложением России по урегулированию ситуации на Украине.

14 июня Владимир Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.