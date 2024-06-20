«Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

Путин назвал большой ошибкой желание Запада нанести стратегическое поражение РФ

Президент России Владимир Путин обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности.

Глава государства подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.

Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Владимир Путин президент России

Путин также сказал, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин рассказал, что Россия допускает изменения в своей ядерной доктрине на фоне геополитической ситуации.

Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия Владимир Путин президент России

В частности политик отметил, Запад разрабатывает взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, на что необходимо обратить внимание.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 7 июня, президент также допускал, что в будущем ядерную доктрину России могут изменить. Тогда глава государства напомнил, что, согласно данной доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России. По его словам, это следует сделать, чтобы Запад четко осознавал последствия своих действий в случае повышения градуса ядерной угрозы.

Эксперт отметил, что в доктрину следует включить разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, относящимся к нестратегическим вооружениям, а также прописать случаи, в которых они могут использоваться.

Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьезно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия Алексей Леонков военный аналитик

Он добавил, что России следует выстроить такой механизм безопасности, чтобы любые попытки Запада настроить против любые страны и использовать их в качестве прокси-сил по примеру Украины имели последствия в первую очередь для тех, кто их направил и вооружил.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь сообщил, что США пока не станут менять боеготовность ядерных сил страны. По его словам, сейчас в подобного рода изменениях нет необходимости.

Путин высказался о возможности переговоров с Украиной

Президент заявил, что Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом. Он подчеркнул, что начать урегулирование можно «хоть завтра».

Путин подчеркнул, что предложения России «лежат на столе». Он уточнил, что, «когда все заинтересованные в переговорах субъекты» возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу, зависит уже не от Москвы.

По словам президента, предложения по урегулированию ситуации на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.

Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле Владимир Путин президент России

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Путин прокомментировал новое контрнаступление Киева

Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех, заявил российский лидер.

По его словам, США и страны Европы определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские подразделения на линию государственной границы.

Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что требование «любой ценой» в отрыве от реалий «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».

Президент также указал, что у Вооруженных сил России нет цели подходить к Харькову. Он отметил, что это тактическое направление.

