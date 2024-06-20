Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 21 июня 2024Россия

«Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

Путин назвал большой ошибкой желание Запада нанести стратегическое поражение РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности.

Глава государства подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.

Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?

Владимир Путинпрезидент России

Путин также сказал, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Материалы по теме:
Путин выступил с мирным предложением Украине и Западу. Как это повлияет на СВО и «саммит мира» Зеленского в Швейцарии?
Путин выступил с мирным предложением Украине и Западу.Как это повлияет на СВО и «саммит мира» Зеленского в Швейцарии?
14 июня 2024
Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения: что сказал Путин об Украине?
Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения:что сказал Путин об Украине?
6 июня 2024

Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Путин рассказал, что Россия допускает изменения в своей ядерной доктрине на фоне геополитической ситуации.

Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия

Владимир Путин президент России

В частности политик отметил, Запад разрабатывает взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, на что необходимо обратить внимание.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 7 июня, президент также допускал, что в будущем ядерную доктрину России могут изменить. Тогда глава государства напомнил, что, согласно данной доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России. По его словам, это следует сделать, чтобы Запад четко осознавал последствия своих действий в случае повышения градуса ядерной угрозы.

Эксперт отметил, что в доктрину следует включить разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, относящимся к нестратегическим вооружениям, а также прописать случаи, в которых они могут использоваться.

Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьезно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия

Алексей Леонков военный аналитик

Он добавил, что России следует выстроить такой механизм безопасности, чтобы любые попытки Запада настроить против любые страны и использовать их в качестве прокси-сил по примеру Украины имели последствия в первую очередь для тех, кто их направил и вооружил.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь сообщил, что США пока не станут менять боеготовность ядерных сил страны. По его словам, сейчас в подобного рода изменениях нет необходимости.

Путин высказался о возможности переговоров с Украиной

Президент заявил, что Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом. Он подчеркнул, что начать урегулирование можно «хоть завтра».

Путин подчеркнул, что предложения России «лежат на столе». Он уточнил, что, «когда все заинтересованные в переговорах субъекты» возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу, зависит уже не от Москвы.

По словам президента, предложения по урегулированию ситуации на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.

Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле

Владимир Путинпрезидент России

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Материалы по теме:
«Это междусобойчик Запада» Ни одного мирного плана по Украине и нацистский скандал: как прошел саммит мира в Швейцарии?
«Это междусобойчик Запада»Ни одного мирного плана по Украине и нацистский скандал: как прошел саммит мира в Швейцарии?
16 июня 2024
«Новый расцвет отношений» Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
«Новый расцвет отношений»Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
19 июня 2024

Путин прокомментировал новое контрнаступление Киева

Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех, заявил российский лидер.

По его словам, США и страны Европы определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские подразделения на линию государственной границы.

Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул, что требование «любой ценой» в отрыве от реалий «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».

Президент также указал, что у Вооруженных сил России нет цели подходить к Харькову. Он отметил, что это тактическое направление.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

      Над Геническом сбили еще два украинских беспилотника

      Российский актер погиб в зоне СВО

      Над Геническом сбили ракету ATACMS

      Популярная порномодель перестала снимать откровенные видео и покрестилась

      ЕС в очередной раз пригрозил Apple штрафами

      Рютте рассказал о трехмесячном отпуске перед вступлением в должность генсека НАТО

      «Феномен среди мемов». Скромный физик 15 лет назад снялся в пародийном клипе про Виталю и прославился. Что с ним сейчас?

      Зеленский назвал замену электроэнергии на Украине

      На Украине оценили способность систем Patriot защитить энергообъекты страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше