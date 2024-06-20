США высказались об изменении боеготовности ядерных сил

Пентагон: США пока не считают необходимым менять боеготовность своих ядерных сил

США пока не станут менять боеготовность ядерных сил страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в подобного рода изменениях нет необходимости. Таким образом Райдер прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в российской ядерной доктрине.

Ранее глава РФ сообщил, что Москва рассматривает возможность внести изменения в ядерную доктрину страны. «Во всяком случае мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил Путин.