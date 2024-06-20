Военный аналитик объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России

Леонков: ядерную доктрину РФ нужно менять, чтобы Запад понимал последствия

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России. По его словам, это следует сделать, чтобы Запад четко осознавал последствия своих действий в случае повышения градуса ядерной угрозы, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что в доктрину следует включить разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, относящимся к нестратегическим вооружениям, а также прописать случаи, в которых они могут использоваться.

«Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия», — подчеркнул Леонков.

Он добавил, что России следует выстроить такой механизм безопасности, чтобы любые попытки Запада настроить против любые страны и использовать их в качестве прокси-сил по примеру Украины имели последствия в первую очередь для тех, кто их направил и вооружил.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — добавил глава государства.

