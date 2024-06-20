Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:59, 20 июня 2024Россия

Военный аналитик объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России

Леонков: ядерную доктрину РФ нужно менять, чтобы Запад понимал последствия

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России. По его словам, это следует сделать, чтобы Запад четко осознавал последствия своих действий в случае повышения градуса ядерной угрозы, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что в доктрину следует включить разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, относящимся к нестратегическим вооружениям, а также прописать случаи, в которых они могут использоваться.

«Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия», — подчеркнул Леонков.

Он добавил, что России следует выстроить такой механизм безопасности, чтобы любые попытки Запада настроить против любые страны и использовать их в качестве прокси-сил по примеру Украины имели последствия в первую очередь для тех, кто их направил и вооружил.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — добавил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      США высказались об изменении боеготовности ядерных сил

      В США раскрыли будущее Украины

      Военный аналитик объяснил необходимость изменения ядерной доктрины России

      Футболист «Локомотива» отказал «Зениту»

      Владелец сгоревшего элитного автомобиля в Москве назвал организатора поджога

      Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot

      Путин предупредил Киев о последствиях попыток выдавить Россию из Харьковской области

      Бизнесмен предрек США крах из-за размера госдолга

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала футболку на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше