Постпред США при НАТО рассказала о преимуществе России в конфликте на Украине

Постпред США при НАТО признала преимущество России в конфликте на Украине

Преимущество в конфликте на Украине находится на стороне России. Этот факт признала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, сообщает The Washington Post (WP).

«Что касается преимущества, нет сомнений, что у России есть тысячи солдат, которых она может использовать для продолжения [противостояния на Украине]», — рассказала она.

Однако, по словам постпреда, Россия пока «не достигла стратегических целей» на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с Западом. По его словам, это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с враждебными проявлениями.