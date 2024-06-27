В Кремле заявили об изучении возможности понижения дипотношений с Западом

Песков: Россия рассматривает возможность понижения дипотношений с Западом

Россия рассматривает все варианты реакции на недружественные действия Запада, в том числе и возможное понижение уровня дипломатических отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями», — заверил он.

По словам Пескова, по мере того как растет вовлеченность западных стран, особенно США, в конфликт на Украине, Россия не может не рассматривать различные варианты ответов на враждебное вмешательство.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что пока никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее Песков прокомментировал попытку госпереворота в Боливии. Он заявил, что Москва надеется на восстановление спокойствия в латиноамериканской стране в соответствии с законом.

