В Кремле прокомментировали попытку госпереворота в Боливии

Песков: Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии

Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии в соответствии с законом. Попытку госпереворота в латиноамериканской стране прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это внутреннее дело Боливии, здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее МИД России решительно осудил предпринятую 26 июня попытку госпереворота в Боливии и выразил полную поддержку правительству президента Луиса Арсе. В ведомстве призвали все конструктивные политические силы и структуры латиноамериканской страны сплотиться для консолидации общества.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота, которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания.