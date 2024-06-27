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11:57, 27 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали попытку госпереворота в Боливии

Песков: Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии

Фото: Roberto Aranda / Xinhua / Globallookpress.com

Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии в соответствии с законом. Попытку госпереворота в латиноамериканской стране прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это внутреннее дело Боливии, здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее МИД России решительно осудил предпринятую 26 июня попытку госпереворота в Боливии и выразил полную поддержку правительству президента Луиса Арсе. В ведомстве призвали все конструктивные политические силы и структуры латиноамериканской страны сплотиться для консолидации общества.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота, которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания.

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      Семен Александров
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