В Боливии произошла попытка госпереворота, ею командовал высокопоставленный генерал. Чего требовали военные?

В Боливии произошла попытка госпереворота, военные штурмовали дворец президента

В Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания.

Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Сунига.

Мы призываем к национальной мобилизации для защиты демократии от государственного переворота. Мы не позволим Вооруженным Силам нарушать демократию и запугивать народ Эво Моралес экс-президент Боливии

Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.

Генерал Сунига озвучил требования военных

Генерал Хуан Хосе Сунига призвал вернуть родину. Он также заявил, что требует вернуть в страну демократию.

Как сообщает El Deber, в понедельник, 24 июня, генерал в телеинтервью обвинил экс-президента Боливии Эво Моралеса в теневом управлении страной и выступил против его кандидатуры на президентских выборах в 2025 году. Он также пообещал в случае необходимости арестовать политика.

Заявление вызвало волну гражданского недовольства. Во вторник, 25 июня, Сунига был отстранен от должности главнокомандующего армией, однако он опроверг эту информацию.

26 июня его вызвали в правительство, чтобы официально утвердить отстранение, однако генерал прибыл на площадь Мурильо с группой вооруженных солдат и военной техникой.

Требование военных — освободить политических заключенных: экс-губернатора Луиса Камачо, экс-президента Жанин Аньес Хуан Хосе Сунига генерал

Военные штурмовали дворец правительства на площади Мурильо, в его ворота въехала бронемашина. После этого генерал отправился на переговоры с президентом Арсе, пока его подразделения держали площадь в окружении.

Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с главой государства, и чиновники забаррикадировали дверь.

После переговоров президент Боливии обратился к нации

Луис Арсе по завершении переговоров с Сунигой провел совещание с министрами и обратился к нации. Глава государства призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев Луис Арсе президент Боливии

МИД Боливии обратился к международному сообществу с призывом поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе.

Аньес, которую требуют освободить военные, осудила попытку переворота

Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, тем не менее осудила попытку госпереворота. Она подчеркнула, что действующее правительство и левая социалистическая партия, возглавляемая Эво Моралесом, должна уйти через демократические выборы, которые состоятся в 2025 году.

Мы, боливийцы, защищаем демократию Жанин Аньес экс-президент Боливии

Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении.

Евросоюз также осудил попытку государственного переворота. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Колумбийский лидер Густаво Петро в соцсети Х призвал весь боливийский народ к демократическому сопротивлению и заявил, что его правительство не станет устанавливать отношений с диктатурой в случае ее установления.

Президент Боливии назначил новое военное руководство

Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство. В присутствии военных и журналистов Арсе привел к присяге нового главнокомандующего армии генерала Хосе Уилсона Санчеса. Во время церемонии раздавались звуки использования спецсредств на площади Мурильо в Ла-Пасе.

Глава государства поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии, и призвал население сохранять спокойствие. Он также обратился к Суниге с призывом уважать новое военное командование.

Возглавившего мятеж генерала арестовали

Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес приказал всем военнослужащим вернуться в свои части. После этого личный состав и военная техника покинули площадь Мурильо.

Генерал Сунига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно Хосе Уилсон Санчес новый командующий армией Боливии

Он пообещал президенту Арсе соблюдать конституцию и законы, действующие в стране.

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных.

Принимая во внимание дело... против Хуана Хосе Суниги... по предположительно совершенным преступлениям (по статьям) терроризм и вооруженный бунт против безопасности и суверенитета государства... выдается ордер на арест Генпрокуратура Боливии

После этого стало известно, что возглавивший мятеж генерал был задержан и арестован. В кратком комментарии журналистам генерал сообщил, что вывел военных по приказу президента Луиса Арсе.

