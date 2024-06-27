В Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания.
Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Сунига.
Мы призываем к национальной мобилизации для защиты демократии от государственного переворота. Мы не позволим Вооруженным Силам нарушать демократию и запугивать народ
Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.
Генерал Сунига озвучил требования военных
Генерал Хуан Хосе Сунига призвал вернуть родину. Он также заявил, что требует вернуть в страну демократию.
Как сообщает El Deber, в понедельник, 24 июня, генерал в телеинтервью обвинил экс-президента Боливии Эво Моралеса в теневом управлении страной и выступил против его кандидатуры на президентских выборах в 2025 году. Он также пообещал в случае необходимости арестовать политика.
Заявление вызвало волну гражданского недовольства. Во вторник, 25 июня, Сунига был отстранен от должности главнокомандующего армией, однако он опроверг эту информацию.
26 июня его вызвали в правительство, чтобы официально утвердить отстранение, однако генерал прибыл на площадь Мурильо с группой вооруженных солдат и военной техникой.
Требование военных — освободить политических заключенных: экс-губернатора Луиса Камачо, экс-президента Жанин Аньес
Военные штурмовали дворец правительства на площади Мурильо, в его ворота въехала бронемашина. После этого генерал отправился на переговоры с президентом Арсе, пока его подразделения держали площадь в окружении.
Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с главой государства, и чиновники забаррикадировали дверь.
После переговоров президент Боливии обратился к нации
Луис Арсе по завершении переговоров с Сунигой провел совещание с министрами и обратился к нации. Глава государства призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.
Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев
МИД Боливии обратился к международному сообществу с призывом поддержать правительство президента Луиса Арсе на фоне событий в Ла-Пасе.
Аньес, которую требуют освободить военные, осудила попытку переворота
Экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую потребовали освободить из тюрьмы военные, тем не менее осудила попытку госпереворота. Она подчеркнула, что действующее правительство и левая социалистическая партия, возглавляемая Эво Моралесом, должна уйти через демократические выборы, которые состоятся в 2025 году.
Мы, боливийцы, защищаем демократию
Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении.
Евросоюз также осудил попытку государственного переворота. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Колумбийский лидер Густаво Петро в соцсети Х призвал весь боливийский народ к демократическому сопротивлению и заявил, что его правительство не станет устанавливать отношений с диктатурой в случае ее установления.
Президент Боливии назначил новое военное руководство
Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство. В присутствии военных и журналистов Арсе привел к присяге нового главнокомандующего армии генерала Хосе Уилсона Санчеса. Во время церемонии раздавались звуки использования спецсредств на площади Мурильо в Ла-Пасе.
Глава государства поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии, и призвал население сохранять спокойствие. Он также обратился к Суниге с призывом уважать новое военное командование.
Возглавившего мятеж генерала арестовали
Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес приказал всем военнослужащим вернуться в свои части. После этого личный состав и военная техника покинули площадь Мурильо.
Генерал Сунига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно
Он пообещал президенту Арсе соблюдать конституцию и законы, действующие в стране.
Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении Хуана Хосе Суниги и других участвовавших в попытке госпереворота военных.
Принимая во внимание дело... против Хуана Хосе Суниги... по предположительно совершенным преступлениям (по статьям) терроризм и вооруженный бунт против безопасности и суверенитета государства... выдается ордер на арест
После этого стало известно, что возглавивший мятеж генерал был задержан и арестован. В кратком комментарии журналистам генерал сообщил, что вывел военных по приказу президента Луиса Арсе.