В Боливии задержали лидера попытки переворота

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, был задержан. Об этом передает РИА Новости.
Отмечается, что Сунигу задержали по распоряжению генеральной прокуратуры Боливии. На кадрах, показанных в эфире Bolivia TV, военный вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в автомобиль.
До этого военные отступили и покинули площадь после попытки госпереворота в Боливии. Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии.
Ранее Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.