В Боливии задержали лидера попытки переворота

В Боливии задержали генерала Сунигу, возглавившего попытку госпереворота

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, был задержан. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что Сунигу задержали по распоряжению генеральной прокуратуры Боливии. На кадрах, показанных в эфире Bolivia TV, военный вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в автомобиль.

До этого военные отступили и покинули площадь после попытки госпереворота в Боливии. Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии.

Ранее Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.