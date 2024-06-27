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02:16, 27 июня 2024Мир

В Боливии задержали лидера попытки переворота

В Боливии задержали генерала Сунигу, возглавившего попытку госпереворота

Фото: Reuters TV

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, был задержан. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что Сунигу задержали по распоряжению генеральной прокуратуры Боливии. На кадрах, показанных в эфире Bolivia TV, военный вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в автомобиль.

До этого военные отступили и покинули площадь после попытки госпереворота в Боливии. Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии.

Ранее Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

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      Марина Совина
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