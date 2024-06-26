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23:57, 26 июня 2024Мир

Президент Боливии в окружении министров обратился к нации из-за попытки госпереворота

Президент Боливии Арсе в окружении министров обратился к нации
Луис Арсе

Луис Арсе. Фото: Filipe Bispo / Globallookpress.com

Президент Боливии Луис Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Об этом сообщает издание El Deber.

Глава государства призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига.

Издание El Deber указало, что на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, находятся военные. Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.

Сунига встретился с президентом Боливии, после чего покинул дворец правительства. Министр иностранных дел Селинда Соса осудила действия военных перед международным и призвала поддержать правительство Луиса Арсе.

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