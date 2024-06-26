В Боливии заявили о риске госпереворота с участием армии

Экс-президент Боливии Моралес заявил о риске госпереворота с участием армии

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Издание El Deber указало, что на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, находятся военные и спецтехника.

Действующий глава государства Луис Арсе в соцсети X подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.

Эво Моралес отметил, что госпереворот возглавляет генерал Хуан Хосе Сунига. По словам политика, акция военных готовилась заранее. Экс-лидер призвал к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию.

22 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов в стране, готовят государственный переворот.

