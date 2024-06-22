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03:39, 22 июня 2024Мир

Президент Венесуэлы заявил о готовящемся госперевороте

Мадуро обвинил оппозиционеров Гонсалеса и Маркеса в подготовке переворота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов в Венесуэле, готовят государственный переворот. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, трансляция выступления проводилась в YouTube-канале политика.

«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь. Не подписали две марионетки олигархии», — высказался он, обвинив Маркеса и Гонсалеса в намерении заявить о подлоге и развязать насилие.

Ранее власти Венесуэлы выразили надежду на вступление страны в БРИКС в 2024 году. Мадуро тем временем сообщил, что государство уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принято в международное объединение.

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      Маргарита Пименова
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