В Венесуэле вновь понадеялись на вступление в БРИКС в 2024 году

Власти Венесуэлы выразили надежду, что страна вступит в БРИКС в 2024 году

Власти Венесуэлы еще раз выразили надежду на вступление страны в БРИКС в 2024 году. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес, пишет РИА Новости.

«Это дорога нового мира, мира без гегемонизма, мира, построенного на уважении международного права», — отметила она.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение.

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС в августе 2023 года.

В феврале посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС. По его словам, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.