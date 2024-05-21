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06:39, 21 мая 2024Мир

Мадуро заявил о скором вступлении Венесуэлы в БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла уже находится на пути к присоединению к БРИКС
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: kremlin.ru / Global Look Press

Венесуэла уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает телеканал Venezolana de Television.

Политик выразил надежду, что на саммите объединения в Москве Венесуэла войдет в БРИКС в качестве полноправного члена. Мадуро отметил, что власти страны работают над этим.

Венесуэла также находится на пути к органическому присоединению к новым мировым державам. По словам Николаса Мадуро, БРИКС является новым миром без гегемонии.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что одна из главных целей председательства РФ в БРИКС — это органичная интеграция новых участников.

В свою очередь, в апреле депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, что расширение БРИКС возможно после проведения саммита в России. На нем могут быть достигнуты договоренности о критериях вступления новых стран.

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      Марина Совина
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