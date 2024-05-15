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03:04, 15 мая 2024Россия

Путин озвучил главную цель председательства России в БРИКС

Путин назвал целью председательства РФ в БРИКС интеграцию новых участников
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава России Владимир Путин рассказал, что одна из главных целей председательства РФ в БРИКС — это органичная интеграция новых участников. Президент в преддверии своего визита в Китай дал интервью информагентству «Синьхуа».

«Безусловно, одна из основных целей российского председательства — органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества», — отметил Путин.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, что расширение БРИКС возможно после проведения саммита в России, на котором могут быть достигнуты договоренности о критериях вступления новых стран.

По его словам, эта дискуссия идет параллельно с начавшимся в последние годы процессом, в рамках которого все больше стран выражают желание вступить в БРИКС.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС. Посол Шри-Ланки также сообщил, что страна желает в ближайшее время вступить в организацию.

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      Марина Совина
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