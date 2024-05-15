Путин озвучил главную цель председательства России в БРИКС
Глава России Владимир Путин рассказал, что одна из главных целей председательства РФ в БРИКС — это органичная интеграция новых участников. Президент в преддверии своего визита в Китай дал интервью информагентству «Синьхуа».
«Безусловно, одна из основных целей российского председательства — органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества», — отметил Путин.
В апреле депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, что расширение БРИКС возможно после проведения саммита в России, на котором могут быть достигнуты договоренности о критериях вступления новых стран.
По его словам, эта дискуссия идет параллельно с начавшимся в последние годы процессом, в рамках которого все больше стран выражают желание вступить в БРИКС.
Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС. Посол Шри-Ланки также сообщил, что страна желает в ближайшее время вступить в организацию.