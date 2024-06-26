Генерал Сунига встретился с президентом Боливии

Erbol: генерал Хуан Хосе Сунига встретился с президентом Боливии Луисом Арсе

Генерал Хуан Хосе Сунига, которого обвиняют в попытке государственного переворота, встретился с президентом Боливии Луисом Арсе, пишет новостной портал Erbol.

Как отметили журналисты, Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с главой государства.

«Министр внутренних дел Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь», — подчеркнули они.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Арсе в своей социальной сети подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.