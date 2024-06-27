В Боливии назначили новое военное руководство страны

Президент Боливии Арсе назначил военное руководство на фоне попытки переворота

Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию гостелеканала Bolivia TV.

В присутствии военных и журналистов Арсе привел к присяге нового главнокомандующего армии генерала Хосе Уилсона Санчеса. Во время церемонии раздавались звуки использования спецсредств на площади Мурильо в Ла-Пасе.

Ранее президент Боливии Луис Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

До этого экс-президент Боливии Эво Моралес предупредил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига.