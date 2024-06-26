Обвиненный в госперевороте боливийский генерал призвал вернуть родину

Обвиненный в госперевороте боливийский генерал Сунига призвал вернуть родину

Обвиненный в попытке госпереворота боливийский генерал Хуан Хосе Сунига призвал вернуть родину. Его слова приводит издание El Deber.

«Мы вернем себе Родину», — сказал офицер после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где находятся основные правительственные здания.

Как отмечает телеканал TN, влиятельный военный был отстранен от должности главнокомандующего армией накануне после того, как обвинил экс-президента Боливии Эво Моралеса в теневом управлении страной.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Сунига.

Издание El Deber указало, что на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, находятся военные. Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.