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00:05, 27 июня 2024Мир

Евросоюз осудил попытку госпереворота в Боливии

Боррель: ЕС осуждает попытку госпереворота в Боливии
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) осудил попытку государственного переворота в Боливии. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии», — говорится в публикации.

Ранее президент Боливии Луис Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Глава государства призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

До этого бывший глава Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он сказал, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный до этого от командования.

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      Сергей Грехов
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