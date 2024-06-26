В Боливии призвали международное сообщество выступить против попытки госпереворота

Министр Мария Нела Прада призвала мир выступить против госпереворота в Боливии

Министр при президенте Боливии Мария Нела Прада обратилась к мировому сообществу на фоне сообщений о попытке государственного переворота в стране. Об этом сообщает Los Tiempos.

«Мы призываем международное сообщество выступить против этой попытки государственного переворота», — сказала она.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный накануне от командования армией.

Издание El Deber сообщило, что на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, находятся военные. Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.