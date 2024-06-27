El Deber: в Боливии начали расследование после попытки госпереворота

Прокуратура Боливии начала расследование после попытки государственного переворота в стране, сообщает El Deber.

В частности, генпрокурор страны распорядился начать уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других военных, принимавших участие в событиях на площади Мурильо города Ла-Пас.

Ранее военные отступили и покинули площадь Мурильо, где расположены правительственные здания, после попытки государственного переворота. Отмечалось, что они решили отвести бронетехнику после открытия нового военного штаба.

Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии, и призвал население сохранять спокойствие.